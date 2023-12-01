بالنيران الصديقة.. أربيل يخسر أمام الأنيق في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الطلبة، يوم الجمعة، من تحقيق الفوز على ضيفه نادي اربيل بهدف دون مقابل في منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في ملعب نادي الزوراء عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الطلبة بهدف دون مقابل لاربيل جاء بنيران صديقة عندما أودع مدافع اربيل هلو فائق الكرة بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 35.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني رغم محاولات الفريقين للتسجيل، حتى أطلق حكم اللقاء واثق محمد معلنا عن انتهاء المباراة.