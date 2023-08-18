باللغة الكوردية.. نفط البصرة يرحب بلاعبه الجديد وزاخو يتعاقد مع برازيلي و7 لاعبين للسلة

شفق نيوز / تعاقدت إدارة نفط البصرة مع لاعب أربيل السابق مؤيد عبد الباسط لموسم واحد، حيث سيمثل الفريق في دوري المحترفين للموسم الكروي المقبل.

ونشر النادي على موقعه الرسمي، تحريباً كوردياً باللاعب: (سرجاوه بخير بيه كاك مؤيد عبدالباسط.. اهلا بكَ في قلعة الفرسان، لنتعلم منك اللغة الكوردية العذبة، ونعلمكَ الـچا المملوحة ، انت تملك الكثير، معاً سنثبت ذلك، #كاكا_بصراوي).

إلى ذلك، تعاقدت إدارة نفط البصرة رسمياً مع المحترف البرازيلي روميو دي ريسيندي، والذي وقع كشوفات عقده مع نفط البصرة لموسم واحد.

في غضون ذلك، تعاقد نادي زاخو مع اللاعب العراقي المحترف (المغترب) عز الدين عبد الرزاق، الملقب (عز الدين البسام) قادماً من نادي بروديفتيكي اليوناني.

يشار إلى أن اللاعب يشغل ثلاثة مراكز، الجناحين الأيمن، والایسر و مركز الهجوم، ويمتد عقد عز الدين لموسم واحد.

من جانبه، تعاقد نادي زاخو رسمياً مع البرازيلي كليون سيلفا قادماً من نادي بروسكي متصدر SEC البرازيلي لتدعيم صفوف الفريق في الدوري المحترفين العراقي، بعد مفاوضات طويلة بين الإدارتين ليتم منحه كتاب الاستغناء وسيمثل كرة زاخو في دوري المحترفين لموسم واحد.

كما تعاقد زاخو مع اللاعب آريان جوهر، قادما من نادي سيروانى نوى، لتعزيز صفوف زاخو في الدوري العراقي للمحترفين، ويشغل اللاعب مركز صانع ألعاب.

من جانب آخر، وقعت إدارة نادي زاخو عقدا لسبعة لاعبين لتمثيل فريق كرة السلة للموسم 2023-2024، وهم جاجار علي، ومراد علي، ومحمد محسن، ومحمد سياح، ومحمد علي، ومهند عبد الكريم، وعمران إبراهيم.