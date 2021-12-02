بالفيديو.. هدف قاتل يودي بحياة مدرب مصري

شفق نيوز/ أعلن نادي المجد السكندري المنافس في دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم وفاة مدربه أدهم السلحدار لاعب الإسماعيلي السابق بأزمة قلبية خلال مباراة لفريقه، اليوم الخميس.

وقال محمد باهي المستشار الإعلامي لنادي المجد للصحفيين: "السلحدار أصيب بأزمة قلبية أثناء وجوده في ملعب الفريق في الإسكندرية بعد أن سجل فريقه هدف الفوز في الدقيقة 93 في مرمى الزرقا بدوري الدرجة الثانية".

🎦 #بالفيديو : وفاة الكابتن #ادهم_السلحدار نجم #الإسماعيلي السابق والمدرب الحالي لفريق #المجد السكندري في دوري الدرجة الثانية بعدما أحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل ضائع في مباراة #الزرقا ..وسجل المجد هدف الفوز فقام السلحدار بالسجود فرحًا بالهدف وبعد السجود، أُغم عليه وتوفي 😢 pic.twitter.com/jOYblJcawv — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) December 2, 2021

ولعب السلحدار للنادي الإسماعيلي خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي مع جيل: فوزي جمال، وأحمد العجوز، والحارس سعفان الصغير.

وحقق مع الإسماعيلي لقب الدوري الممتاز، في موسم 1990-1991، وكأس مصر في 1997.

وتحول إلى عالم التدريب بعد الاعتزال وعمل مدربًا مساعدًا للإسماعيلي في أكثر من مناسبة، كما قاد الجهاز الفني، العام 2019.

ونعى الإسماعيلي لاعبه السابق وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وقال النادي في موقعه "مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي ينعي بخالص الحزن والأسى وفاة أدهم السلحدار نجم ومدرب الفريق الأسبق والذى وافته المنية منذ ساعات قليلة نتيجة أزمة قلبية".

وأضاف "أعلن مجلس الإدارة الحداد لمدة ثلاثة أيام على روح الفقيد".