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بالفيديو.. مدربان للمصارعة يتشاجران أثناء عقد المؤتمر الفني لبطولة عراقية

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-21T08:38:26+0000
بالفيديو.. مدربان للمصارعة يتشاجران أثناء عقد المؤتمر الفني لبطولة عراقية

شفق نيوز/ تشاجر مدربان خلال عقد المؤتمر الفني الذي عقد في السليمانية لمناقش كل جوانب تنظيم بطولة الاندية العراقية للمتقدمين بالمصارعة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان مشاجرة حادة حصلت بين مدرب نادي الجيش ومدرب نادي الحدود كادت تصل حد التشابك بالأيدي لولا تدخل باقي المدربين واتحاد اللعبة.

بدوره؛ قال شعلان عبد الكاظم رئيس اتحاد المصارعة لوكالة شفق نيوز؛ ان ما حدث هو مشكلة شخصية بين مدرب نادي الجيش ومدرب نادي الحدود، لافتا إلى أن اتحاد المصارعة ليس طرفاً ولا سبباً في ذلك الشجار الشخصي خلال المؤتمر.

وأضاف عبد الكاظم ان الاتحاد شكل لجنة تحقيقية على الفور وسيتم معرف المتسبب ويتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه.

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