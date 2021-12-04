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بالفيديو.. صدامات وأعمال شغب عقب انتهاء مباراة أربيل والشرطة

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-04T17:24:50+0000
بالفيديو.. صدامات وأعمال شغب عقب انتهاء مباراة أربيل والشرطة

شفق نيوز/ وقعت أعمال شغب وصدامات بين جمهور فريقي أربيل والشرطة ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

وتدخل رجال أمن الملاعب لفض الصدامات بين مشعجي الفريقين الذين نزلوا الى ارضية الملعب وتشاجروا فيما بينهم.

وأظهر مقطع مصور جمهور الشرطة وهو يقلع المقاعد ويلقونه على أرضية الملعب بعد خسارة فريقهم في المباراة.

وكان فريق نادي اربيل قد تأهل الى دور ربع نهائي بطولة كأس العراق، بعد فوزه على فريق نادي الشرطة بركلات الترجيح 4-3.

وانتهى الوقت الاصلي للمباراة التي اقيمت مساء اليوم السبت، بالتعادل السلبي من دون اهداف لتذهب إلى ركلات الترجيح التي حسمت النتيجة لصالح فريق نادي اربيل بنتيجة 4-3 .

وجرت اليوم مباراة نادي فريق اربيل وضيفه فريق الشرطة على ملعب فرانسو حريري باربيل ضمن منافسات الجولة الـ 16 لبطولة كاس العراق لكرة القدم.

وكان فريقا نادي الكرخ وامانة بغداد قد تأهلا الى دور ربع نهائي بطولة كاس العراق، بعد فوز الكرخ على ديالى 2-1، وامانة بغداد على النجف 2-0 في مستهل انطلاق مباراة دور الـ 16 هذا اليوم.

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