بالعمر نفسه.. لامين جمال يتفوق على ميسي أسطورة برشلونة

شفق نيوز/ يواصل النجم الإسباني الصاعد لامين جمال، جناح فريق برشلونة، كتابة التاريخ، من خلاله أرقامه المميزة في عالم كرة القدم رغم سنه الصغيرة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لامين جمال يبلغ من العمر 6324 يوما، وبنفس هذا العمر، خاض الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي باكورة مبارياته الرسمية مع الفريق الأول لبرشلونة، أمام إسبانيول، بتاريخ 16 أكتوبر 2004.

يعني ذلك أنه بالعمر نفسه، يتفوق لامين جمال على ميسي بشكل واضح، فاللاعب الإسباني خاض 66 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة حتى الآن، وساهم في إحراز 30 هدفا بتسجيله 13 هدفا، وتقديم 17 تمريرة حاسمة.

وبات لامين جمال أصغر لاعب يسجل هدفا لبرشلونة بشكل عام (16 عاما و87 يومًا)، وأصغر لاعب يسجل هدفا في بطولة الدوري الإسباني (16 عاما و87 يوما)، وأصغر لاعب يحرز هدفا في مسابقة كأس ملك إسبانيا (16 عاما و195 يوما)، وأصغر لاعب يسجل هدفا في بطولة كأس السوبر الإسباني (16 عاما و182 يوما)، كما أصبح النجم الإسباني أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد (17 عاما و105 أيام).

وعلى الصعيد الدولي، تألق يامال بصورة لافتة مع منتخب إسبانيا في نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، ليسهم في تتويج "لا روخا" باللقب القاري، بعد تسجيله هدفا وتقديمه 4 تمريرات حاسمة.

وتوج النجم الإسباني الصاعد قبل أيام بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، واحتل المركز الثامن في ترتيب جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب.

يذكر أن ميسي يبقى اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات بقميص برشلونة عبر التاريخ برصيد 778 مباراة، والأكثر تسجيلا للأهداف مع الفريق الكتالوني برصيد 672 هدفا.

ورحل ليونيل ميسي عن برشلونة في صيف 2021، بعد نهاية عقده وانضم إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وأمضى موسمين معه قبل أن ينضم إلى صفوف ناديه الحالي، إنتر ميامي الأمريكي.