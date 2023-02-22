بالعلامة الكاملة.. سلة العراق تتأهل إلى تصفيات كأس آسيا

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي لكرة السلة، يوم الاربعاء، فوزه الثالث ضمن التصفيات الاولية بعد اجتيازه نظيره العماني بنتيجة 82-65 نقطة في ثالث مبارياته بتصفيات كأس آسيا.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد العراقي للعبة، عهد فالح، لوكالة شفق نيوز "بهذا الفوز تأهل منتخبنا للتصفيات النهائية وتحول من التصفيات الگروب B الى تصفيات الگروب A المؤهلة لنهائيات آسيا".

واضاف فالح انه "لم يتم تحديد موعد انطلاق المنافسات النهائية الخاصة بالتصفيات لكنها تحددت اما في شهر نيسان او ايار المقبلين".

وفاز منتخب العراق في مباراته الاولى على صاحب الأرض والجمهور المنتخب القطري بفارق خمسة نقاط وبنتيجة 75-70 نقطة، وفاز في الثانية على الامارات بنتيجة 82-74.

وكان منتخب العراق لكرة السلة غادر، في 12 شباط/ فبراير الجاري، العاصمة بغداد متوجها الى العاصمة القطرية الدوحة في معسكر تدريبي خارجي يستمر لمدة عشرة أيام، والتقى بعده بمنتخبات قطر والامارات وعمان.