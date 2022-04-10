بالضربة القاضية.. لاعب عراقي ينتصر على بطل عالمي بالمواي تاي

شفق نيوز / فاز اللاعب العراقي مصطفى التكريتي، على البطل العالمي التايلندي بيتشغرابي سيتفان مانغول، يوم الأحد، في لعبة المواي تاي.

وجاء فوز العراقي مصطفى، بالضربة القاضية في نزاله الاحترافي الذي أقيم أثناء معسكره التدريبي في تايلند استعداداً لبطولة العالم للمواي تاي في أبو ظبي.

وكان الاتحاد الدولي للمواي تاي، قد أعلن استضافة دولة الإمارات بطولة العالم للمواي تاي لعام 2022.

يذكر أن البطل الدولي مصطفى رعد التكريتي، خطف فضية بطولة العالم للمواي تاي، الأخيرة التي اختتمت في 27 من تموز عام 2019 في العاصمة التايلاندية بانكوك,، بمشاركة (102) لاعب من مختلف قارات العالم بعد خسارته المباراة النهائية أمام منافسه التايلاندي بفارق النقاط.