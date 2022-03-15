بالصور.. ملعب الزوراء يحتضن تدريبات أسود الرافدين تحضيراً لمواجهة زامبيا

شفق نيوز/ واصلَ المُنتخب العراقي إجراء وحداته التدريبيّة التي احتضنها ملعبُ الزوراء، عصر اليوم الثلاثاء، تحضيراً لمواجهةِ زامبيا الودية التي تأتي ضمن مرحلةِ الإعداد الخاصة بمعسكر المنتخب المقام في بـغــــداد استعداداً لمواجهتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وحضر تدريبات اليوم وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، ومدير الدائرة القانونية والمالية في وزارة الشباب والرياضة، شاكر الجبوري، والنائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة مُشرف المنتخب، يونس محمود، والأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان وأعضاء الاتحاد فراس بحر العلوم، ورحيم لفتة وخلف جلال.

وشاركَ في تدريبات اليوم (26) لاعباً هم كلٌ من محمد حميد، محمد صالح، دلوفان مهدي، محمد شاكر ، أحمد ابراهيم، حسن عبد الكريم، مراد محمد، علي حصني، إبراهيم بايش، مصطفى محمد جبر، محمد علي عبود، محمد قاسم، حسن داخل، شيركو كريم، وكاع رمضان، مهند عبد الرحيم، سعد ناطق أحمد فرحان، مناف يونس، رسلان حنون، ضرغام إسماعيل، حسن رائد، إضافة الى بشار رسن وأيمن حسين بعد التحاقهما ظهر اليوم مع وفد المنتخب.

ولم يكمل اللاعب حسين جبار الوحدة التدريبيّة بعد تعرضه لإصابةٍ طفيفةٍ في الكاحل، بينما تدربَ علاء عباس بشكلٍ منفرد، وبإشرافِ ومتابعة الجهاز الطبي المؤلف من طبيبِ المنتخب الوطني عبد الكريم الصفار والمعالجين جبار عبد الحسن وياسين خضير وأحمد رشيد.

وتضمنت الحصةُ التدريبية تمارين مركبةً تركزت على الجانبِ الفني في أغلب دقائقها بنصفِ ملعبٍ تارة وأجزاء متفرقة من الملعبِ تارةً أخرى، ثم تلاها اللعب مجموعتين (تقسيمة) مع تشخيصٍ فني من قبل مدرب المنتخب الوطني، عبد الغني شهد، أثناء اللعبِ وتصحيحٍ للجمل التكتيكية وتوجيه التعليمات للاعبين بما يلائم النهجَ الخططي المتبع من قبل الجهاز الفني.

على صعيدٍ متصلٍ، التحقَ اللاعب مصطفى ناظم بعد نهاية الوحدة التدريبيّة بوفد المنتخب الوطني، بينما يصل غداً اللاعب أمجد عطوان.

من جهةٍ أخرى، من المؤمل أن يصل صباح الغد وفد منتخب زامبيا الى العاصمةِ بـغــــداد من أجل مباراةِ منتخبنا الوطني في الثامن عشر من الشهر الحالي في مواجهةٍ يحتضنها ملعب المدينة الدولي.