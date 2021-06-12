بالصور.. شاهد زوجة ايركسن لحظة سقوطه مغشياً عليه

شفق نيوز/ اقتحمت زوجة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن ملعب مواجهة الفريق ضد فنلندا، بعد سقوطه مغشيا عليه أثناء اللعب، حيث خضع لإنعاش قلبي رئوي من قبل مسعفين أثناء مباراة بلاده ضد فنلندا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 اليوم السبت.

وظهرت زوجة النجم الدنماركي وهي تدخل الملعب في حالة انهيار وبكاء وذهب إليها العديد من اللاعبين لطمأنتها ومواساتها.

وأظهرت صورة للاعب هو مستفيق على النقالة بعد دخول المسعفين لإنعاشه مستخدمين صدمات كهربائية، بحسب ما نقل مراسل قنوات "بي إن سبورتس".

وفي أواخر الشوط الأول، سقط إريكسن فجأة مغشيا عليه، وهرع زملاؤه لمعرفة ما أصابه، قبل أن يتدخل الفريق الطبي ويحاول إنعاشه.

وظهرت معالم الصدمة على وجوه لاعبي الدنمارك، خوفا على حياة زميلهم الذي يلعب في صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وتم إيقاف المباراة رسميا، قبل أن يعلن الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تعليق المباراة.

وقال اليويفا: "تم تعليق مباراة الدنمارك وفنلندا في يورو 2020 بسبب حالة طبية طارئة".

وعاد اليويفا ليؤكد بأن حالة اللاعب مستقرة.

وكتب اليويفا عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بعد حالة الطوارئ الطبية التي حدثت للدنماركي كريستيان إريكسن، تم عقد اجتماع طارئ مع كل من الفريقين وحكام المباراة، وسيتم إرسالة مزيد من المعلومات في الدقائق القادمة".

كما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن حالة الدنماركي كريستيان إريكسن مستقرة، حيث كتب: "تم نقل إريكسن إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة".

ومن جهة أخرى، قال الاتحاد الدنماركي في بيان رسمي: "كريستيان مستيقظ ويجري حاليا المزيد من الفحوصات، المباراة تم تأجيلها بشكل مؤقت، والمزيد من المعلومات خلال الدقائق القادمة".