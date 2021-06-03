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بالصور.. ركلات الحظ تضع الزوراء في نصف نهائي الكأس

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-03T19:18:26+0000
بالصور.. ركلات الحظ تضع الزوراء في نصف نهائي الكأس

شفق نيوز/ تأهل فريق الزوراء لنصف نهائي مسابقة كأس العراق بعد الفوز على فريق الحدود بركلات الترجيح 6-5.

وجرت مساء يوم الخميس المباراة الثانية لربع نهائي كاس العراق بكرة القدم، اذ ضيف ملعب الشعب الدولي مباراة جمعت فريق نادي الزوراء وفريق نادي الحدود. 

وحسم اللقاء لصالح الزوراء بفارق ركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل وذهاب المباراة لركلات الترجيح بعد ان تم الاتفاق المسبق بعدم تمديد المباراة للوقت الاضافي.

وبذلك حصل الزوراء على بطاقة التاهيل الثانية لدور نصف نهائي الكاس بعد ان كان الكرخ قد حصل على بطاقة التاهيل الاولى.

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