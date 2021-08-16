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بالصور.. المنتخب العراقي يصل قيصري التركية

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-16T16:30:28+0000
بالصور.. المنتخب العراقي يصل قيصري التركية

شفق نيوز/ وصل المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم يوم الاثنين إلى مدينة قيصري التركية، للدخول بمعسكر تدريبي تحضيراً للتصفيات الحاسمة المؤهلة الى مونديال 2022.

وكان المنتخب قد أنهى مؤخرا معسكره التدريبي الذي أقيم في مدينة ملقا الإسبانية، في التجمع الأول للمنتخب تحت قيادة الهولندي ديك أدفوكات، وذلك ضمن تحضيرات المنتخب للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسيلتحقُ عدد من اللاعبين المحترفين ببعثة المنتخب خلال معسكر تركيا للدخول في أجواء المعسكر، وكذلك لرؤيتهم من قبل المدرب الهولندي ادفوكات، والوقوف على الجاهزية البدنية والفنية.

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