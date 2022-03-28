بالصور.. المنتخب العراقي يختتم تدريباته قبل موقعة "الحسم"

شفق نيوز/ خاض المُنتخب العراقي، يوم الإثنين، آخر وحدة تدريبيّة له في ملعبِ راشد الخاصّ بنادي شبابِ الأهلي في دبي الذي سيحتضنُ موقعة الحسم مع سوريا غداً الثلاثاء في الساعةِ الرابعة وخمسٍ وأربعين دقيقة بتوقيت بغداد، وذلك ضمن التصفياتِ المُؤهلة لمونديال قطر 2022 .

وتتطلعُ كَتيبة عبد الغني شهد إلى تَحقيقِ الفوز في هذه المُباراةِ المهمة أمام المنتخبِ السوري، حيث ترنو عيونُ الجُمهور العراقي إلى خطفِ بطاقة المُلحق الثالثة، وذلك في حال تعثرِ المُنتخب الإماراتي (خسارة أو التعادل) أمام مُتصدر المجموعة المنتخبِ الكوري وفوز المنتخب العراقي بأي نتيجةٍ، آنذاك سيضمن المركزَ الثالث.

وشاركَ في تدريبات اليوم، التي حضرها وزيرُ الشباب والرياضة رئيس الاتّحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، والسفير العراقي في دولةِ الإمارات العربيّة الدكتور مظفر الجبوري، جميع اللاعبين الثلاثين وهم في تمامِ الجاهزيّة، وسوف يختارُ الجهاز الفني غداً صباحاً القائمةَ النهائيّة للمباراة والمُؤلفة من 23 لاعباً.

وقالَ السفير العراقي في دولةِ الإمارات، إن "حضورنا جزءٌ من تقديمِ الدعمِ للمنتخب الوطني الذي تنتظره مباراةٌ فاصلةٌ ومهمةٌ غداً الثلاثاء، وكلنا أمل بعد تصاعدِ الأداء أن تحسم نتيجةُ المُباراة لمصلحةِ أسود الرافدين ويقطعون تذكرةَ الملحق".

كما حرصَ لاعب المُنتخب، علي عدنان، الذي لا يزال في طورِ التعافي من إصابته السابقة، على التواجد في الوحدةِ التدريبيّة، مقدماً دعمه وإسناده لزملائه لاعبي المنتخب الوطنيّ وإلى الملاكِ التدريبي.

وقالَ عدنان، إنه "سيقوم بدورِ المُشجع في مباراة الغد من على مُدرجات الملعبِ إلى جانبِ الجمهور العراقي الذي سيحضر المباراة"، موضحاً أن "المباراة مصيريّة، وفي غاية الأهمية، وإن الفوز فيها ضروريٌ ليس فقط من أجل الوصولِ إلى المُلحقِ فحسب، بل إنه سيعيد الكثيرَ من مكانةِ الكرةِ العراقيّة، وسيخلق منتخباً قوياً ولديه العزيمةُ والإصرارُ، ويكون متسلحاً بثقةٍ عاليةٍ حتى للتحضير لكأس آسيا المُقبلة في الصين.

من جهةٍ أخرى، قال المُدير الإداري للمُنتخب الوطني، غيث مهنا، إنه لا صحةَ لما أشيعَ عن تغيير وقتِ مُباراة العراق وسوريا وكذلك مُباراة الإمارات وكوريا، وستجري المباراتان على وفق توقيتٍ واحد. ومن المُؤمّل أن تصلَ نتائج فحوصات الـ PCR التي أجراها الوفدُ العراقي صباح اليوم في الساعاتِ القليلة المُقبلة.