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بالصور.. الصقور تقطع أوتار القيثارة في ديربي العاصمة

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-01T20:58:55+0000
بالصور.. الصقور تقطع أوتار القيثارة في ديربي العاصمة

شفق نيوز/ ضيف ملعب الشعب الدولي مساء يوم الخميس مباراة قمة جماهيرية جمعت بين فريق نادي القوة الجوية مع فريق نادي الشرطة في ختام منافسات الجولة 34 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى اللقاء بفوز القوة الجوية بهدفين دون مقابل.

وسجل ايمن حسين هدف القوة الجوية الاول عند الدقيقة 87 برأسية رائعة، وفي الدقيقة 91 جاء هدف الجوية الثاني عن طريق شريف عبد الكاظم.

وبهذه النتيجة اقترب الحوية كثيرا من حسم اللقب بعد ان واصل صدارته لترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة 34 برصيد 76 نقطة.

ويحل الزوراء ثانيا برصيد 66 نقطة والشرطة ثالثا برصيد 65 نقطة .

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