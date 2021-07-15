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بالصور.. افروديت يتوج ببطولة اندية العراق بالكرة الطائرة للنساء

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-15T20:37:13+0000
بالصور.. افروديت يتوج ببطولة اندية العراق بالكرة الطائرة للنساء

شفق نيوز/ جرت يوم الخميس في محافظة السليمانية المباراة النهائية لبطولة اندية العراق للسيدات بالكرة الطائرة. 

وحقق فريق سيدات أفروديت الانتصار على حساب سيدات أكاد عينكاوا بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع (25-21) (19-25) (25-21) (25-19) ليتوج بطلا لدوري أندية العراق للنساء .

ووصلت سيدات أفروديت إلى النهائي بعد الفوز أمس على سيدات فتاة أربيل بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-14) (25-16) (25-11).

في حين حققت سيدات أكاد الفوز على حامل اللقب سيدات قره قوش بثلاثة أشواط لشوطين بواقع (28-26) (24-26) (12-25) (25-18) (15-9) ليبلغن المباراة النهائية.

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