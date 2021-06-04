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بالصور.. اختتام بطولة إقليم الجزيرة للتايكواندو في ديرك

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-04T20:38:41+0000
بالصور.. اختتام بطولة إقليم الجزيرة للتايكواندو في ديرك

شفق نيوز/ اختتمت بطولة التايكواندو للناشئين والناشئات تحت سن 14 يوم الجمعة في صالة ديرك الرياضية، بمدينة ديرك أقصى شمال وشرق سوريا ، وبمشاركة 9 أندية وفرق و140 لاعبا ولاعبة، وبإشراف الاتحاد الرياضي في الجزيرة ومكتب الألعاب الفردية .

وتعد هذه البطولة التاسعة للتايكواندو، على مستوى الجزيرة منذ أن قام الاتحاد الرياضي بإحداث بطولات خاصة بهذه اللعبة.

وقال خليل هسام رئيس مكتب الألعاب الفرية  في الاتحاد الرياضي بديرك ومدير البطولة لوكالة شفق نيوز إن "بطولة التايكواندو تقام سنوياً، وهذه هي النسخة التاسعة من البطولة".

وأضاف أن "الفرق والأندية المشاركة هي نوادي برخدان وديرك وشبيبة الحسكة وسردم ومركز ديرك وسالار وروج وكولدز جيم وفريق سري كانييه، وأن الأعمار هي ما تحت 14 عاماً".

وأشار هسام إلى أن البطولة كانت على قسمين، قسم للناشئين وقسم للناشئات والنتائج كالتالي :  

الناشئين - المركز الأول نادي سردم ب 80 نقطة

- المركز الثاني مركز ديرك ب 58 نقطة

- المركز الثالث مركز سالار ب 27 نقطة

والناشئات - المركز الأول فريق روج ب 84 نقطة

- المركز الثاني نادي ديرك ب 43 نقطة

- المركز الثالث نادي سردم ب 26 نقطة

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