بالشراكة مع "الليغا".. العراق يتحرك لتطوير كرة القدم بمشروع مساحته 20 دونماً

شفق نيوز/ اكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي أن الاتحاد دعا الحكومة العراقية تخصيص 20 دونماً لإنشاء أكاديميات ومدارس متخصصة في اللعبة.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن اتحاد الكرة يخطط لمشروع كبير من خلاله يخدم الكرة العراقية، ولبناء قاعدة جيدة لتخدم الأندية والمنتخبات العراقية.

واشار الى ان المشروع سيكون مشتركاً في إدارته مع الليغا الاسباني وهدفه تطوير الكرة العراقية.

وتابع ان الاتحاد يحتاج دعم رئاسة الوزراء العراقي للبدء بإنشاء المشروع، لافتا إلى أن المشروع المطروح جاء من قبل المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة وينتظر موافقة رئاسة الوزراء وسيتم المباشرة بالعمل به فور استحصال الموافقة.

يذكر ان الاتحاد العراقي لكرة القدم وقع مذكرة تعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الليغا في مقرها بمدريد، كما وقع العقد بين الطرفين في العاصمة بغداد، وتضمنت المذكرة التعاون ما بين الطرفين لإقامة رابطة دوري المحترفين في العراق، وكذلك ضمت مشروع الحلم للفئات العمرية من أجل تطوير الكرة العراقية بما يخدم المنتخبات الوطنية وأندية الدوري العراقي.