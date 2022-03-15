بالزي الأسود.. الزوراء يقابل الشارقة آسيوياً وأوديشو: انتظروا ردنا في الملعب

شفق نيوز/ كشف المدير الإداري لنادي الزوراء، اليوم الثلاثاء، غياب محترف الفريق حسن الحويبيب عن مباراة الفريق أمام الشارقة الإماراتي في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، وفيما بيّن أن مدرب الزوراء طلب عدم مقارنة نتائج النادي في الدوري العراقي بمشاركاته الخارجية، أكد ان "النوارس البيضاء" ستكون بالزي الأسود في موقعة الشارقة.

وقال عبد الرحمن رشيد لوكالة شفق نيوز إن "مدافع فريق الزوراء المحترف الموريتاني حسن الحويبيب سيغيب عن لقاء فريق الزوراء لعدم جاهزيته لخوض اللقاء امام الشارقة الاماراتي ضمن الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا"، مبينا ان "الفريق أجرى آخر وحدة تدريبية له مساء امس الاثنين بإشراف المدرب ايوب اوديشو".

وأضاف رشيد ان "مباراة اليوم ستبدأ في السابعة والربع بتوقيت العراق، وسيرتدي فيها الزوراء الزي الاسود والشارقة الزي الأبيض".

وتابع رشيد ان "المدرب أيوب أوديشو أوضح للصحفيين في الامارات أن نتائج تدني الزوراء في الدوري العراقي تختلف عن مشاركاته الرسمية خارج البلاد وان لكل مباراة ظروفها".

وبينّ المدير الاداري للزوراء أن "أوديشو يعرف اسلوب وامكانيات فريق الشارقة لانه سبق وان واجهه عندما كان مدربا للقوة الجوية"، مبينا أنه واجه أسئلة الصحفيين بالقول ان "رد الزوراء سيكون داخل الملعب".

وكان فريق نادي الزوراء وصل للامارات، يوم 13 اذار، بكامل لاعبيه وأجرى وحداته التدريبية على ملعب الشارقة الثاني.