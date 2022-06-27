بالزي الأخضر.. منتخب صالات العراق يواجه المغرب للظفر ببطولة كأس العرب

شفق نيوز/ عُقِد، اليوم الإثنين، المؤتمرُ الفنيّ لمُباراةِ مُنتخب العراق لكرة الصالات ونظيره المغربيّ التي تقام غداً الثلاثاء لحسابِ نهائي بطولة كأس العرب.

وحضر عن الجانبِ العراقيّ المديرُ الإداري علي عيسى ومُدير التجهيزات طالب حسين.

وتمّ تحديدُ طقمي المُنتخبين، وسيرتدي المُنتخب العراقي الطَقمَ الأخضر الكامل وحارس المرمى باللونِ الأحمر، بينما سيرتدي المنتخبُ المغربي الطَقمَ الأبيض الكامل وحارس المرمى باللونِ الأزرق.

وستقامُ المواجهةُ بين المنتخبين يوم غدٍ الثلاثاء في تمامِ الساعةِ الرابعة عصراً، وتحتضنها الصالةُ الخضراء في مدينةِ الدمام السعوديّة.