سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالزي الأخضر.. منتخب صالات العراق يواجه المغرب للظفر ببطولة كأس العرب

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-27T14:46:55+0000
بالزي الأخضر.. منتخب صالات العراق يواجه المغرب للظفر ببطولة كأس العرب

شفق نيوز/ عُقِد، اليوم الإثنين، المؤتمرُ الفنيّ لمُباراةِ مُنتخب العراق لكرة الصالات ونظيره المغربيّ التي تقام غداً الثلاثاء لحسابِ نهائي بطولة كأس العرب.

وحضر عن الجانبِ العراقيّ المديرُ الإداري علي عيسى ومُدير التجهيزات طالب حسين.

وتمّ تحديدُ طقمي المُنتخبين، وسيرتدي المُنتخب العراقي الطَقمَ الأخضر الكامل وحارس المرمى باللونِ الأحمر، بينما سيرتدي المنتخبُ المغربي الطَقمَ الأبيض الكامل وحارس المرمى باللونِ الأزرق.

وستقامُ المواجهةُ بين المنتخبين يوم غدٍ الثلاثاء في تمامِ الساعةِ الرابعة عصراً، وتحتضنها الصالةُ الخضراء في مدينةِ الدمام السعوديّة.

related

مدرب المنتخب العراقي للصالات عن لقاء الكويت: نحترم المنافس ونتطلع للفوز

Date: 2022-06-25 16:34:31
مدرب المنتخب العراقي للصالات عن لقاء الكويت: نحترم المنافس ونتطلع للفوز

كأس العرب.. منتخب العراق لكرة الصالات يواجه الكويت بطموح التأهل للنهائي

Date: 2022-06-26 10:22:53
كأس العرب.. منتخب العراق لكرة الصالات يواجه الكويت بطموح التأهل للنهائي

عضو في اتحاد الكرة يكشف حقيقة استضافة العراق لبطولة "كأس العرب" المقبلة

Date: 2021-12-18 17:37:55
عضو في اتحاد الكرة يكشف حقيقة استضافة العراق لبطولة "كأس العرب" المقبلة

نساء العراق لكرة الصالات يحققن فوزاً كبيراً على أكاديمية بوتان الايراني ودياً

Date: 2022-06-01 14:49:03
نساء العراق لكرة الصالات يحققن فوزاً كبيراً على أكاديمية بوتان الايراني ودياً

أولى مواجهات العراق.. رسن يؤكد رغبة الفوز ويوسف يعدها " فألَ خيرٍ"

Date: 2021-11-29 18:34:52
أولى مواجهات العراق.. رسن يؤكد رغبة الفوز ويوسف يعدها " فألَ خيرٍ"

خالية من لاعبي العراق.. هذه هي التشكيلة المثالية لبطولة كأس العرب

Date: 2021-12-21 14:59:06
خالية من لاعبي العراق.. هذه هي التشكيلة المثالية لبطولة كأس العرب

مدرب المنتخب العراقي لكرة الصالات يعلق على لقاء الكويت: مباريات الافتتاح صعبة

Date: 2022-06-04 20:44:30
مدرب المنتخب العراقي لكرة الصالات يعلق على لقاء الكويت: مباريات الافتتاح صعبة

بعشرة لاعبين.. العراق يقتنص تعادلا قاتلا من عمان في مستهل كأس العرب

Date: 2021-11-30 14:57:35
بعشرة لاعبين.. العراق يقتنص تعادلا قاتلا من عمان في مستهل كأس العرب