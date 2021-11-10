سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالزي الأخضر.. العراق يواجه سوريا غداً ضمن التصفيات الآسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-10T10:41:48+0000
بالزي الأخضر.. العراق يواجه سوريا غداً ضمن التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ عقد، صباح اليوم الأربعاء، وعبر الانترنيت، المؤتمرُ الفني لمباراةِ العراق وسوريا التي ستقامُ غداً الخميس في ملعبِ الغرافة، وبحضور المدير الإداري للمنتخبِ وطبيب الفريق والمنسق الإعلامي لكل منتخبٍ مع مشرف المباراة من أوزبكستان (دافلاتماند اسلوموف).

وتم خلال المؤتمر عرض الضوابط والتعليمات الملزمة على كلِ منتخبٍ التقيّد بها بضمنها ألوان المنتخبين.

وسيرتدي المنتخب العراقي الزيَ الأخضر الكامل وحارس المرمى اللون الأصفر الكامل، بينما سيرتدي المنتخب السوري الأبيض الكامل، وحارس مرماه اللون الأسود.

related

دفاعات العراق تختل قبل مواجهتي لبنان والإمارات

Date: 2021-10-03 19:32:26
دفاعات العراق تختل قبل مواجهتي لبنان والإمارات

مساعد كاتانيتش يؤكد جهوزية المنتخب العراقي لمواجهة هونغ كونغ

Date: 2021-06-09 20:18:20
مساعد كاتانيتش يؤكد جهوزية المنتخب العراقي لمواجهة هونغ كونغ

القائمة الأولية للمنتخب العراقي لمواجهتي سوريا وكوريا الجنوبية

Date: 2021-10-29 08:24:30
القائمة الأولية للمنتخب العراقي لمواجهتي سوريا وكوريا الجنوبية

جاسم: الوقت غير كاف لتهيئة حراس المنتخب العراقي بدنياً

Date: 2021-10-02 05:33:45
جاسم: الوقت غير كاف لتهيئة حراس المنتخب العراقي بدنياً

كاتانيتش: جاهزون لملاقاة هونغ كونغ وهدفنا دائما هو الفوز

Date: 2021-06-10 10:42:01
كاتانيتش: جاهزون لملاقاة هونغ كونغ وهدفنا دائما هو الفوز

التصفيات الآسيوية.. هذه مواعيد وملاعب وتوقيتات مباريات المنتخب العراقي

Date: 2021-06-05 07:34:37
التصفيات الآسيوية.. هذه مواعيد وملاعب وتوقيتات مباريات المنتخب العراقي

غدا الجمعة.. طاقم تحكيم ياباني لمباراة العراق وهونغ كونغ

Date: 2021-06-10 15:09:52
غدا الجمعة.. طاقم تحكيم ياباني لمباراة العراق وهونغ كونغ

الآسيوي يعلن عن مواعيد مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الاسيوية

Date: 2021-04-29 09:42:13
الآسيوي يعلن عن مواعيد مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الاسيوية