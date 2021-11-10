بالزي الأخضر.. العراق يواجه سوريا غداً ضمن التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ عقد، صباح اليوم الأربعاء، وعبر الانترنيت، المؤتمرُ الفني لمباراةِ العراق وسوريا التي ستقامُ غداً الخميس في ملعبِ الغرافة، وبحضور المدير الإداري للمنتخبِ وطبيب الفريق والمنسق الإعلامي لكل منتخبٍ مع مشرف المباراة من أوزبكستان (دافلاتماند اسلوموف).

وتم خلال المؤتمر عرض الضوابط والتعليمات الملزمة على كلِ منتخبٍ التقيّد بها بضمنها ألوان المنتخبين.

وسيرتدي المنتخب العراقي الزيَ الأخضر الكامل وحارس المرمى اللون الأصفر الكامل، بينما سيرتدي المنتخب السوري الأبيض الكامل، وحارس مرماه اللون الأسود.