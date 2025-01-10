بالزي الأبيض.. سيدات العراق لكرة الصالات يواجهن نظيراتهن الفلسطينيات غداً

شفق نيوز/ عُقد المؤتمر التنسيقي لمباراة منتخب سيدات العراق لكرة الصالات ونظيره الفلسطيني، يوم الجمعة، تمهيداً للمباراة التي غداً السبت، ضمن الجولة الأولى لمنافسات تصفيات آسيا.

وعُقد المؤتمر في فندق "الميراث" وسط العاصمة التايلاندية بانكوك، وحضر من الجانب العراقي كل من المدير الإداري للمنتخب علي عباس، وإداري المنتخب ضياء ستار، حيث سيرتدي منتخب السيدات العراقي اللون الأبيض وحارسة المرمى اللون الأصفر، فيما سيرتدي الفريق الفلسطيني اللون الأحمر، وستقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت تايلاند (الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت بغداد).

وتطرق المؤتمر التنسيقي إلى نظام البطولة، وتأهل الفرق من المجموعات الأربع، منتخبان من كل مجموعة ومنتخبان (أفضل ثالث)، إضافة الى منتخبي إيران واليابان البطل والوصيف من النسخة السابقة، فضلاً عن الصين البلد المنظم ليكتمل عقد الفرق الـ12 التي ستخوض النهائياتَ شهر أيار/ مايو المقبل.

وتضم مجموعة منتخب سيدات العراق لكرة الصالات، وهي المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية، كلاً من منتخبات فلسطين ولبنان والبحرين، إضافةً إلى تايلاند البلد المستضيف للتصفيات.