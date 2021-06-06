بالزي الأبيض.. المنتخب العراقي يخوض أول مباراة رسمية له بعد غياب لـ18 شهراً

شفق نيوز/ يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم غدٍ الاثنين، أول مباراة رسمية له بعد غياب دام لسنة ونصف السنة بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره منتخب كمبوديا ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وسيرتدي المنتخب العراقي الزي الأبيض في مباراة منتخب كمبوديا والتي ستقام على ملعب المحرق في العاصمة البحرينية المنامة بتمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، في مباراة يسعى فيها أسود الرافدين لتكرار الفوز إياباً بعد الفوز ذهاباً على منتخب كمبوديا بأربعة أهداف نظيفة.

وسيخوض اسود الرافدين، مساء اليوم الأحد، حصتهم التدريبية الأخيرة على ملعب مدينة حمد، تحضيراً لمواجهة الغد التي سيغيب عنها ثلاثة لاعبين هم كل من علي فائز لإصابته بفيروس كورونا، وسعد ناطق للإيقاف، وإبراهيم بايش لعدم الجاهزية.