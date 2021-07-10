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بالدقائق الأخيرة.. الصناعات يقلب خسارته الى فوز والنفط يجتاز الحدود

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-10T16:10:25+0000
بالدقائق الأخيرة.. الصناعات يقلب خسارته الى فوز والنفط يجتاز الحدود

شفق نيوز/ أجريت اليوم السبت، مباراتان ضمن منافسات الجولة 36 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة الاولى على ملعب نادي الصناعة بين فريقي الكرخ والصناعات الكهربائية، وانتهى اللقاء بفوز الصناعات جاء في الدقائق الاخيرة 3-2.

وجاء هدف فريق نادي الكرخ في الدقيقة الثالثة من الشوط الاول عن طريق سلمونز وليمز، فيما جاء الهدف الثاني للكرخ في الدقيقة 49 عن طريق عمر عبد الرحمن، وقلص فريق الصناعات الفارق بعد تسجيل لاعبه أنس مالك علي هدف لفريقه في الدقيقة 65، وعاد الصناعات ليسجل هدف التعديل بالدقيقة 86 عن طريق علي نوري وبعد دقيقتين سجل الصناعات هدف الفوز عن طريق كرار حميد.

وبهذه النتيجة رفع الصناعات الكهربائية للنقطة 36 بالمركز السابع عشر وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 41 بالمركز الحادي عشر.

بينما جرت المباراة الثانية على ملعب نادي التاجي في نفس الوقت بين فريقي النفط ونادي الحدود والتي انتهت بفوز النفط 1-0.

وسجل للنفط اللاعب عمار كاظم في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

ورفع النفط رصيده للنقطة 49 بالمركز بالمركز السادس، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 30 بالمركز التاسع عشر.

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