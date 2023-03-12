بالتنسيق مع بغداد.. إقليم كوردستان يعلن إنجاز 6 سدود للحفاظ على الثروة المائية

شفق نيوز / أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، دخول ستة سدود بالإقليم حيز التنفيذ، لمواجهة الجفاف، مشيرة إلى جهود مبذولة بهذا الشأن للتنسيق من خلال اللجان الفنية والوفود التفاوضية في البرلمان والحكومة العراقية.

وقال مدير عام السدود في وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة الاقليم رحمن خاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاستمرار في إنشاء السدود يعد من المبادئ الأساسية التي تعمل عليها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، لتعزيز البنية التحتية والحفاظ على الثروة المائية".

وبشأن السدود التي تم الانتهاء من إنشائها العام الماضي، وأوضح خاني، أن "أربعة سدود بسعة تخزينية تبلغ 30 مليون متر مكعب، انتهى العمل بها وهي سد جمركة في أربيل، وسد ديوانه في السليمانية، وسد خنس في دهوك، بالإضافة إلى سد تورجار في كرميان".

وأضاف أن "تنفيذ السدود في إقليم كوردستان حقق خطوات جيدة، وفي أواخر 2021، تم تخصيص الميزانية لإنجازها، وشملت سدود زلان، وجقجق-2، وديوانه في السليمانية، وسدي خورنوزان، وتوجار في كرميان، وكذلك سدود جمكرة، وبانوي طالبان، وشوكير، وكومسبان، ونازنين، وآقوبان في أربيل، وسدود خنس وسبندو وكلي في دهوك".

وأشار مدير عام السدود، إلى أن "عام 2022 شهد استئناف العمل في أربعة سدود، وتم إنجاز نسبة كبيرة من العمل: سد كومسبان، بسعة تخزينية 97 مليون متر مكعب في أربيل، وسد شوكير بسعة تخزين 2 مليون متر مكعب في كويا، وسد آقوبان بطاقة تخزينية تبلغ 2 مليون متر مكعب في أربيل، وسد سبندو بسعة تخزينية 2 مليون متر مكعب في دهوك، والسدود التي دُشنت في أوائل عام 2023 هي سد بانوي طالبان بسعة تخزينية 3 ملايين متر مكعب، وسد نازنين بسعة تخزين 2 مليون متر مكعب".

ولفت خاني، إلى أن "الحكومة العراقية بدأت منذ عام 2014 بإنشاء العشرات من سدود التخزين الكبيرة والصغيرة والطاقة الكهرومائية ضمن المخطط الرئيسي (ماستر بلان) والدراسة الاستراتيجية للمياه والأرض، وهي خطة ستستمر حتى عام 2035، جزء كبير منها في كوردستان بما ينسجم مع خطة إقليم كوردستان".

وتابع: "ثمة جهود مبذولة بهذا الشأن للتنسيق من خلال اللجان الفنية والوفود التفاوضية في البرلمان والحكومة العراقية، وفي عام 2022، تم عقد سلسلة اجتماعات بين وزيرة الزراعة والموارد المائية، ورئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية العراقية ووزير الموارد المائية في الحكومة الاتحادية بشأن إعادة تأهيل السدود الكبرى وإنشاء سد استراتيجي جديد، حسب الخطة في إقليم كوردستان".

وبين أن "إنشاء سدود صغيرة لحل مشاكل الجفاف وتجميع مياه الأمطار كان موضوعاً آخر للمباحثات، ومن الأمثلة على السدود التي جرى النقاش بشأنها هي سد منداوة بسعة تخزينية 330 مليون متر مكعب في أربيل، وسد دلكة بسعة تخزين 100 مليون متر مكعب في السليمانية، وسد طقطق بسعة تخزين 1000 مليون متر مكعب في كويسنجق، وسد باكرمان بقدرة تخزينية تبلغ 500 مليون متر مكعب في دهوك، فضلاً عن سد كلار (بردسور) بسعة تخزين 170 مليون متر مكعب".