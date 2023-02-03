بالتفاصيل.. اندية عراقية توقع عقوداً مع لاعبين جدد

شفق نيوز/ وقع المدافع رسلان حنون لصفوف القوة الجوية قادما من فريق نفط الوسط.

وتم الاتفاق خلال العقد بموجبه بتمثيل كرة الجوية لغاية نهاية الدوري الممتاز.

ووقع السوري علي بشماني لنادي الزوراء قادماً من نادي تشرين السوري لنهاية الموسم الحالي.

وتعاقدت ادارة نادي الشرطة رسميا مع مدافع المنتخب الوطني العراقي مصطفى ناظم، ليكون ضمن صفوف الفريق لنهاية الموسم الحالي.

كما تعاقدت ادارة نادي الميناء مع الحارس محمد صباح قادماً من نادي الناصرية.

في السياق، انهى الرباط الصليبي موسم لاعب المنتخب الاولمبي ونادي اربيل احمد سرتيب.

من جانب آخر تم انهاء اوراق نقل سجلات اللاعبين ايمار شير لاعب (غرونينغن الهولندي) وحسين علي لاعب (هيرنفين الهولندي ) من الاتحاد السويدي للاتحاد العراقي وتواجد اللاعبان اليوم في السفارة العراقية في ستوكهولم.

وسيكون اللاعبان فور انتهاء نقل السجلات ضمن قائمة اختبارات خيسوس كاساس لتشكيلة المنتخب الوطني.