بالتفاصيل.. المنتخب العراقي يكشف حقيقة ماحدث ويحدث في طهران

شفق نيوز/ كشف المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، بالتفاصيل "حقيقة" ماحدث من تداعيات بشأن وفد ولاعبي المنتخب والاصابات التي ظهرت نتيجة الفحوصات الايرانية في العاصمة طهران.

وقال محمد عماد، لوكالة شفق نيوز، "اكتب واقول حقيقة ما يحدث، إنه في الساعة 00:28 بتوقيت ايران وصلتنا نتائج الفحوصات التي اجريناها في الساعة العاشرة صباحاً، والتي كان من المفترض ان تصلنا قبل ان نبدأ الوحدة التدريبية في ازادي، مؤكداً أن جميع اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة ولا يوجد اي اعراض لديهم.

وأضاف "عند الساعة الحادية عشر ليلاً علمنا ان نتائج الفحص كانت 95% سلبية، ووفقاً لحساباتنا فأن الاصابة قد تكون لشخصين (اداري ولاعب)، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين اضحوا في وضع مربك والكل يترقب نتيجة الفحص، اي ان لغاية لحظة كتابة الاسطر لم يتمكن اي لاعب من النوم !!

وقال أيضا، إن بعض غرفنا درجة حرارتها مرتفعة جداً بالرغم من تواصلنا مع الفندق لكن لم يتغير شي بأستثناء بعض الغرف تغيرت درجة حرارتها، موضحاً أن مشرف المنتخب الوطني يونس محمود وفراس بحر العلوم وطبيب المنتخب عبد الكريم الصفار وانا دخلنا في نقاشات حادة بعد ان أيقنا أن نتائج الفحص حجبت عنا لساعات طويلة.

ولفت إلى أن المدير الاداري غيث مهنا أجرى اتصالات متواصلة مع الاتحاد الاسيوي طالب فيه باعادة الفحوصات وحى هذه اللحظة .

اما وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يقول عماد، "للامانة المهنية منذ الساعة السادسة صباحاً يجري معنا اتصالاته ويتابع بكل دقة مايحدث ويدعمنا ويؤازرنا في سبيل ان نتجاوز كل الضغوطات التي تفرض علينا".

وختم قائلا "نطلب من الجميع ان يساندنا في الازمة التي نحن فيها"، مؤكداً في ذات الوقت أن "الروح المعنوية الان عالية جداً".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تقديمه شكوى رسمية الى الاتحاد الآسيوي وإلى مشرف مباراة المنتخب ونظيره الإيراني، طالب فيها بضرورة إعادة الفحوصات لجميع وفد المنتخب الوطني.

وبحسب الفحوصات الايرانية، سيغيب ثمانية لاعبين (ظهرت اصابتهم بكورونا) عن مباراةِ اسود الرافدين أمام نظيره الإيراني التي تقام اليوم الخميس في ملعبِ ازادي بالساعةِ الخامسة والنصف عصراً.