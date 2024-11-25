بالتعاون مع يونس محمود.. كاساس بصلاحيات فنية مطلقة استعداداً لخليجي 26

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن دعمه الكامل للمدرب خيسوس كاساس، حيث مُنح صلاحيات فنية مطلقة له استعداداً للمنافسات المقبلة، خصوصاً بطولة خليجي 26 في الكويت.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد قرر تكليف يونس محمود، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، بتمثيله في اجتماعات مستمرة مع المدرب كاساس لتذليل جميع الصعوبات وضمان استعدادات المنتخب بشكل مثالي.

وأضاف الزاملي أن يونس محمود عقد أول اجتماع منفرد مع المدرب كاساس للتعرف على احتياجاته في تجهيز المنتخب الوطني للبطولة الخليجية، حيث تم إبلاغ المدرب بمنحه صلاحيات كاملة لاختيار لاعبي المنتخب، سواء المحترفين أو المحليين، دون أي تدخل فني من الاتحاد.

وأشار الزاملي إلى أن غياب عدد من اللاعبين المحترفين الذين ينشطون في أندية خارج العراق قد يعيق تواجدهم في خليجي 26، مما دفع الاتحاد لمنح المدرب كاساس صلاحيات اختيار لاعبين إضافيين لتعويض هذا النقص.

ووفق هذه الصلاحيات يمكن للاسباني كاساس استدعاء لاعبين محليين أو محترفين من داخل وخارج العراق، بما في ذلك اللاعبين الذين أنهوا التزاماتهم مع أنديتهم في الدوريات الأوروبية، وذلك خلال فترة منافسات كأس الخليج.

وستقام بطولة خليجي 26 في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 3 يناير/ كانون الثاني 2025، بمشاركة منتخبات العراق والكويت والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان واليمن.