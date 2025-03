بالتعاون مع "الفيفا".. ترامب يترأس فريق عمل مونديال 2026

شفق نيوز/ قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل فريق عمل خاص ببطولة كأس العالم 2026 التي ستحتضنها الولايات المتحدة، بالاشتراك مع كندا والمكسيك، وسط توترات جيوسياسية متزايدة مع الجارتين.

وأنشأ ترامب فريق عمل في البيت الأبيض لمونديال 2026، من خلال التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي إلى جانب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية.

ووفقا للأمر، فإن مهمة فريق العمل المعلنة هي "إظهار فخر الأمة وكرم ضيافتها مع تعزيز النمو الاقتصادي والسياحة" وسيرأس ترامب الهيئة.

وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة البطولة الرياضية الأكثر مشاهدة في العالم إلى جانب كندا والمكسيك وسط توترات جيوسياسية متزايدة، حيث يصعد ترامب حربا تجارية مع الحلفاء القدامى.

وعندما سئل عن استضافة البطولة بالاشتراك مع الجيران بعد فرض التعريفات الجمركية عليهم، قال ترامب إن ذلك "يضيف الدراما على أرض الملعب".

وأضاف ترامب: "أعتقد أنه سيجعلها أكثر إثارة"، قائلا أيضا "التوتر أمر جيد، فهو يجعل الأمر أكثر إثارة".

وقدم إنفانتينو، تقديرات للتأثير الاقتصادي الذي ستخلفه البطولة في الولايات المتحدة، مقدرا أن البلاد ستجني ما يقدر بنحو 40 مليار دولار بين كأس العالم 2026 للمنتخبات وكأس العالم للأندية 2025 الأقل شهرة، والتي ستستضيفها الولايات المتحدة أيضا بين شهري يونيو ويوليو من العام الجاري.

وتوقع إنفانتينو أيضا أن تضيف البطولتان 200 ألف وظيفة إلى البلاد وتجلب 10 ملايين سائح.

كما استعرض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الجمعة، مجسم مونديال الأندية 2025، عند لقائه بالرئيس الأمريكي، وكان المجسم يتكون من درع ومفتاح ذهبي، على أن يتم تسليمه للفائز بلقب البطولة.

وقدم رئيس (فيفا) مفتاح الكأس التي تغلق وتفتح بحسب التصميم الجديد إلى ترامب، على أن يتولى تسليمه إلى الفريق الفائز خلال البطولة.

وسأل ترامب إنفانتينو: "من الفريق المفضل للفوز بكأس العالم؟".

وأجابه رئيس "فيفا" قائلا: "في كأس العالم للأندية هناك ريال مدريد، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، وفي ما يخص كأس العالم 2026 دول الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا وإنجلترا".

وسأل ترامب، إنفانتينو عما إذا كان منتخب الولايات المتحدة يمتلك الفرصة للظفر باللقب، فرد قائلا: "نعم" موضحا أن لدى هذا الفريق "لاعبين جيدين" و "دعما جماهيريا".

🏆 Gianni Infantino says the FIFA Club World Cup trophy —“is a trophy of the future!" after meeting President Donald Trump at the Oval Office. 🇺🇸 President Trump has also signed an Executive Order establishing a White House Task Force for the 2026 FIFA World Cup in the USA. pic.twitter.com/teqF1gOHNg