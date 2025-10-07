بالتراضي.. نفط ميسان يفك ارتباطه بالمدرب الأردني عبد الله أبو زمع

شفق نيوز- بغداد

‏أعلنت إدارة نادي نفط ميسان، يوم الثلاثاء، فك ارتباطها بالمدرب الأردني عبدالله أبو زمع وذلك بعد النتائج غير المرضية التي خرج بها الفريق خلال الجولات الأربع في منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وقد اتفقت إدارة النادي مع المدرب عبدالله أبو زمع، على فك الارتباط بالتراضي ليكون ابو زمع حراً بعد الاتفاق بين الطرفين.

‏وشكرت إدارة النادي المدرب عبدالله أبو زمع، لما قدمه من جهد في إعداد فريق نادي نفط ميسان، وقيادته للاعبين خلال الدوري، وتمنت له أن يوفق في مهمة جديدة مع ناد جديد.

‏ويحتل فريق نادي نفط ميسان، بعد انتهاء الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، المركز 15 برصيد 3 نقاط.