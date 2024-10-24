بالتراضي.. الاتحاد السعودي يفسخ عقد مانشيني

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، فسخ عقد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بالتراضي بعد النتائج المتواضعة.

ونشر الاتحاد عبر بيان له: توصل مجلس إدارة الاتحاد ومدرب المنتخب مانشيني لاتفاق مشترك يتضمن انتهاء العلاقة التعاقدية.

وأضاف البيان: ويؤكد مجلس الإدارة أن اسم المدرب القادم سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولعب المنتخب السعودي تحت قيادة مانشيني 18 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 5 وخسر 6، كما ودع معه المنتخب السعودي كأس آسيا من ثمن النهائي.