بالتحاق خمسة لاعبين .. المنتخب الأولمبي العراقي يكتمل استعدادا لتصفيات اسيا

شفق نيوز - بغداد

ذكر المدير الإداري للمنتخب الأولمبي العراقي نديم كريم، أن المنتخب يكتمل، اليوم الاحد، بالتحاق باقي اللاعبين الى معسكر المنتخب التدريبي في ماليزيا .

وقال كريم لوكالة شفق نيوز، إن خمسة لاعبين يلتحقون اليوم بصفوف المنتخب الأولمبي وهم كل من: علي جاسم المحترف مع النجمة السعودي، واللاعب المحترف آدم طالب في نادي ماريبور السلوفيني الذي سيتوجه مباشرة الى كمبوديا، وسجاد محمد فاضل، وسجاد محمد مهدي بعد مشاركتهما مع فريقهما الزوراء بمعسكره التدريبي في مصر، واللاعب عبد الرزاق قاسم الذي شارك مع فريقه الشرطة بمعسكره التدريبي في مصر.

وتقام تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، في كمبوديا مطلع شهر أيلول المقبل.

وسيفتتح منتخب العراق الأولمبي مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب باكستان يوم 3 أيلول عند الساعة الـ 12:00 ظهراً بتوقيت كمبوديا .

وفي ثاني مبارياته، يلتقي المنتخب العراقي نظيره العماني يوم 6 أيلول، أيضاً في تمام الساعة الـ 12:00 ظهراً.

ويختتم منتخب العراق مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب كمبوديا، مستضيف المجموعة، يوم 9 أيلول في تمام الساعة الـ 3:00 عصراً.

وتقام جميع المباريات على ملعب المجمع الرياضي "لي بنو بنه" في العاصمة الكمبودية.