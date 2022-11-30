بالاستقالة .. "فض الشراكة" ودياً بين المدرب سامر سعيد وادارة الديوانية

2022-11-30T14:07:30.000000Z

شفق نيوز / وافقت الهيئة المؤقتة لنادي الديوانية، اليوم الأربعاء، على استقالة مدرب الفريق سامر سعيد.

وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب المستقيل على كل ما قدمه للفريق في الفترة الماضية.

وجاءت استقالة سامر سعيد بعد خسارة الديوانية من صيفه فريق نادي اربيل عصر اليوم 0-1 ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وكان سعيد قدم استقالته في الجولات الاولى من بداية الدوري، الا ان ادارة النادي رفضت استقالته واعلنت تمسكها به ليعدل عن قراره ويعود لتدريب فريق الديوانية.

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