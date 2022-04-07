بالازرق التقليدي.. حكيم يؤكد جهوزية الصقور امام الجزيرة الاماراتي غدا

شفق نيوز/ عقد اليوم الخميس، المؤتمر الفني لمباراة القوة الجوية والجزيرة الإماراتي والتي ستقام يوم غد الجمعة لحساب الجولة الاولى من دوري أبطال آسيا في السعودية.

وقال حكيم شاكر مدرب القوة الجوية في تصريح اثناء المؤتمر الفني؛ ان "فريقنا جاهز للقاء مساء يوم غد الجمعة"، مبينا أن "الفريق سيظهر بشكل مختلف أمام الجزيرة الإماراتي وسنسعى لاقتناص أول ثلاث نقاط للجوية وأشار إلى أن تجمعنا في السعودية بمعسكر تدريبي قصر كان مثمراً لتأقلم اللاعبين مع الأجواء".

كما أعلن في المؤتمر؛ ان فريق القوة الجوية سيرتدي اللون الأزرق الكامل ،وحارس المرمى اللون الأحمر.

فيما سيرتدي فريق الجزيرة الإماراتي اللون الأبيض الكامل، وحارس المرمى اللون الأسود.