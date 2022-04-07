سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالازرق التقليدي.. حكيم يؤكد جهوزية الصقور امام الجزيرة الاماراتي غدا

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-07T15:29:07+0000
بالازرق التقليدي.. حكيم يؤكد جهوزية الصقور امام الجزيرة الاماراتي غدا

شفق نيوز/ عقد اليوم الخميس، المؤتمر الفني لمباراة القوة الجوية والجزيرة الإماراتي والتي ستقام يوم غد الجمعة لحساب الجولة الاولى من دوري أبطال آسيا في السعودية.

وقال حكيم شاكر مدرب القوة الجوية في تصريح اثناء المؤتمر الفني؛ ان "فريقنا جاهز للقاء مساء يوم غد الجمعة"، مبينا أن "الفريق سيظهر  بشكل مختلف أمام الجزيرة الإماراتي وسنسعى لاقتناص أول ثلاث نقاط للجوية وأشار إلى أن تجمعنا في السعودية بمعسكر تدريبي قصر كان مثمراً لتأقلم اللاعبين مع الأجواء".

كما أعلن في المؤتمر؛ ان فريق القوة الجوية سيرتدي اللون الأزرق الكامل ،وحارس المرمى اللون الأحمر.

فيما سيرتدي فريق الجزيرة الإماراتي اللون الأبيض الكامل، وحارس المرمى اللون الأسود.

related

ادارة الجوية تعقد اجتماعاً حاسماً مع اوديشو.. مصدر يكشف "مبلغ" الخلاف

Date: 2019-07-26 14:34:22
ادارة الجوية تعقد اجتماعاً حاسماً مع اوديشو.. مصدر يكشف "مبلغ" الخلاف

أبرزها ديربي العراق.. تعرف على مواعيد الجولة 8 من الدوري الممتاز

Date: 2021-11-01 08:27:31
أبرزها ديربي العراق.. تعرف على مواعيد الجولة 8 من الدوري الممتاز

بركلات الترجيح.. القوة الجوية الى نصف نهائي كأس العراق على حساب زاخو

Date: 2021-06-04 15:43:33
بركلات الترجيح.. القوة الجوية الى نصف نهائي كأس العراق على حساب زاخو

الجوية يفوز على الكهرباء بدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-12-11 16:59:19
الجوية يفوز على الكهرباء بدوري الكرة الممتاز

حمزة هادي: جاهزون لمواجهة الزوراء وطموحنا اللقب

Date: 2021-07-18 11:31:04
حمزة هادي: جاهزون لمواجهة الزوراء وطموحنا اللقب

نفط ميسان يعزز صفوفه بمحترف أجنبي والجوية يتعاقد مع لاعب محلي

Date: 2021-02-22 19:24:52
نفط ميسان يعزز صفوفه بمحترف أجنبي والجوية يتعاقد مع لاعب محلي

"متمسك بالصقور".. شنيشل يكشف قرب التعاقد مع محترفين على مستوى عال

Date: 2022-01-15 11:38:00
"متمسك بالصقور".. شنيشل يكشف قرب التعاقد مع محترفين على مستوى عال

الجوية ينفي تسمية مدرب جديد ويفصح عن أسباب التأخير

Date: 2021-08-23 16:57:46
الجوية ينفي تسمية مدرب جديد ويفصح عن أسباب التأخير