بالاتفاق بين اللجنة الاولمبية والدفاع العراقية.. هيئة جديدة لإدارة نادي القوة الجوية

شفق نيوز/ أعلن مكتب الاندية الرياضية في اللجنة الاولمبية العراقية، يوم الاثنين، عن تشكيل هيئة مؤقتة جديدة لإدارة نادي القوة الجوية، بدلاً من الهيئتين المؤقتتين الحاليتين.

وقال عضو المكتب مصطفى جبار علك، لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة الجديدة تم تشكيل بالاتفاق بين اللجنة الاولمبية ووزارة الدفاع، وستستمر بعملها لمدة ثلاثة أشهر".

وبين ان "اللجنة مكونة من: الفريق الركن قيس خلف رحمة رئيساً للهيئة، وسمير كاظم نائباً للرئيس، واللواء الركن عبد المحسن فلحي اميناً السر، والعميد عمار هاني اميناً مالياً، وعضوية كل من اللواء الركن معد بداي، واللواء الركن مهدي ياسر، وعلي زيدان، وعلاء محمد".