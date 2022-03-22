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بالابيض والاخضر.. الاولمبي العراقي يخوض منافسات بطولة دبي الدولية

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-22T12:00:35+0000
بالابيض والاخضر.. الاولمبي العراقي يخوض منافسات بطولة دبي الدولية

شفق نيوز/ أقيمَ المؤتمرُ الفني لبطولةِ دبي الوديّة بمشاركةِ عشرة مُنتخبات عربيّة وآسيويّة وأوروبية، اليوم الثلاثاء، وحضر المؤتمر المُدير الإداري للمنتخبِ الأولمبي مهدي كريم.

وكشف المنتخب الأولمبي العراقي خلال المؤتمر عن قمصانه التي سيرتديها اللاعبون في البطولة وهما الاخضر والابيض.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة القدم، أعلنت عن مواعيد مباريات المنتخب الاولمبي العراقي في المنافسات.

وستكون أولى مباريات الاولمبي العراقي مع منتخب فيتنام الاولمبي ستجري على ملعب "ذا سفنز" في الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء المقبل 23 من شهر آذار/ مارس الجاري.

أما لقاء العراق الثاني أمام الاولمبي السعودي، سيكون في ملعب شرطة دبي في الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 26 من آذار/ مارس الجاري.

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