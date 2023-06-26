باعتذار وابتسامة.. مشكلة درجال والسفاح تنتهي بالسلامة (صورتان)

شفق نيوز/ تم الصلح فجر اليوم الاثنين، بين رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ونائبه يونس محمود لتنتهي الأزمة بجلسة صلح ودية حضرها مستشار رئيس الوزراء للشؤون الرياضية اياد بنيان ومجموعة من أعضاء الاتحاد وشخصيات أخرى.

واكد مصدر مقرب لوكالة شفق نيوز، ان الخلاف تم حله بعد تدخل أطراف مقربين في الوسط الرياضي ومستشار رئيس الوزراء ليتم الصلح بين الطرفين بشكل نهائي وينتهي الخلاف.

وتعرض نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، نجم المنتخب العراقي السابق، يونس محمود، يوم أمس الأحد، إلى "الضرب" من قبل "رئيس الاتحاد عدنان درجال".

وبحسب مصدر في اتحاد الكرة، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن يونس محمود، تقدم بشكوى ضد عدنان درجال، بعد تعرضه للضرب نتيجة مشاجرة حدثت فيما بينهم داخل مقر الاتحاد، بمنطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، أن "مشادة كلامية حدثت بين يونس محمود، ودرجال، بسبب رغبة الأول ترشيح اسمه ممثلاً عن العراق في الاتحاد الخليجي لكرة القدم".

وأضاف أن "درجال رفض ذلك، وحدثت مشادة كلامية حادة بينهما، لينهال درجال بالضرب على يونس محمود، مما ولد آثاراً وأوراماً بوجهه، دون أن يرد عليه يونس".

وأشار المصدر، إلى أن "يونس محمود توجه إلى المستشفى وأخذ تقريراً طبياً بالاعتداء، ومن ثم تقدم بشكوى ضد عدنان درجال، في مركز للشرطة بالعاصمة بغداد