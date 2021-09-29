باسم قاسم يفتح النار على إدارة الزوراء: مراوغة ومبتزة وعلى وزير النقل التدخل

شفق نيوز/ هاجم مدرب نادي النفط والمدرب السابق للزوراء باسم قاسم، يوم الأربعاء، إدارة نادي الزوراء لعدم صرف مستحقاته المالية.

ودعا قاسم في حديثه لوكالة شفق نيوز، وزير النقل ناصر حسين الى التدخل فيما يخص خلافه مع ادارة نادي الزوراء، كون الوزارة هي من تدعم نادي الزوراء ماديا وهي معنية لحل خلافه المالي مع ادارة النادي.

وأبدى قاسم استغرابه لعدم تسليم مستحقاته التي تنازل عن جزء كبير منها، فبعد ان كانت 225 مليون دينار، تم الاتفاق على 60 مليونا، ورغم ذلك فان الادارة استغلته وطلبت ان تعطيه جزءا من المبلغ المتفق عليه وليس المبلغ بالكامل، وفق قوله.

واكد، انه يرفض هذا "الابتزاز" ويدعو وزير النقل الى التدخل بموضوعه كونه عانى ما عاناه من اسلوب "المراوغة" لادارة النادي.

واشار الى ان "وزير النقل لم يقصر وصرف مبالغ خصصت للنادي الا ان الادارة تتحايل في تسديد مستحقاته".

ودعا قاسم الوزير الى "اتخاذ موقف بهذا الشان لاسيما وان النادي مديون لاخرين ولابد من تسديد مستحقات الجميع والا النادي سيكون مهدداً بايقاف نشاطاته حسب الشكاوى المقدمة للاتحاد الاسيوي".

من جانبه، رد عبد الرحمن رشيد عضو ادارة النادي والمتحدث باسمه، قائلا "لايوجد ابتزاز في الموضوع وكل ماحدث انه تم الاتفاق بقناعة الكابتن باسم على خفض المبلغ الى 60 مليونا، مبينا ان النادي حالياً لا يمتلك المبلغ وسيتم تسديدة فور تسلم مبلغ وعدتنا به من وزارة النقل.

واكد ان "باسم محق من ناحية تأخيرنا بتسديد المبلغ لكننا لانمتلك حاليا المبلغ وسيتم التسديد له لانه صاحب حق لكننا لم ننكر عليه المبلغ".