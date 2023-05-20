باسم قاسم يشعل حرب تصريحات بين الميناء والنفط

شفق نيوز/ أبدت إدارة نادي النفط، استغرابها لما ورد في بيان صحفي لنادي الميناء، مؤكدة أنها لن تحيد عن مهنيتها والتزامها واحترامها للاتفاقات المبرمة بين اللاعبين والمدربين.

وقال عضو إدارة نادي النفط، شوقي كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "اتفاق إدارة النفط مع المدرب باسم قاسم، لقيادة كرة النفط جاء بعد انتهاء مدة عقده ولم تتفق معه خلال مدة عمله مع الميناء".

وأضاف كاظم، أن "إدارة نادي النفط تحترم إدارات الأندية دون استثناء وتعمل بمهنية تامة ولا تسعى لطرق غير صحيحة بغية الاتفاق مع مدربين ولاعبين قبل انتهاء عقودهم".

وتابع: "نحترم الميناء وتربطنا مع إدارتها وجمهورها علاقة طيبة، ونرغب ألّا يؤثر ما حدث على علاقة الناديين، كون النادي لم يقم بعمل يسيء لأي طرفٍ وأن الإدارة تعمل بوضوح في قيادتها للنادي وطرق تعاملها مع الأندية الزميلة الأخرى".

وكانت إدارة نادي الميناء أصدرت اليوم بياناً شديد اللهجة، ورد للوكالة، أعربت فيه عن استيائها من تواجد الكابتن باسم قاسم، في الوحدة التدريبية لنادي النفط وإلقائه محاضرة على اللاعبين على الرغم من ارتباطه بعقد مع النادي، وأن الاتفاق أن تكون هناك جلسة بين الطرفين بعد المباراة النهائية للتباحث حول الموسم القادم وتجديد التعاقد.

يشار إلى أن إدارة نادي الميناء، سلمت المستحقات المالية كافة للمدرب قبل المباراة النهائية، احتراماً لبنود العقد بين الطرفين، وكذلك سجلت الإدارة عتبها على إدارة نادي النفط، مشددة على أن العلاقات بين الأندية يجب أن تبنى عبر احترام العقود بين الأطراف و"ألّا تكون بهذه الصورة التي تبتعد عن الاحتراف".