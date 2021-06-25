باسم قاسم: وضع المنتخب العراقي غير مطمئن وابقاء أو تغيير كاتانيتش قرار صعب

شفق نيوز/ وصف باسم قاسم مدرب المنتخبات الوطنية السابق ومدرب نادي النفط حاليا، قرار ابعاد او ابقاء كاتانيتش الـ"صعب" في كلا الحالتين.

وقال قاسم لوكالة شفق نيوز؛ إن "أي من الخيارين صعب جدا لاسيما في هذا الوقت الحرج"، مبينا ان "على التطبيعية الإبقاء على كاتانيتش أو التعاقد مع مدرب على مستوى عال يقود المنتخب للمرحلة المهمة".

وأضاف أن "البعض يتحدث عن تحقيق نتائج جيدة في ظل كاتانيتش، لكننا لم نرى اي تغير ايجابي او تطور حصل في أداء ومستوى المنتخب العراقي".

وأوضح قاسم؛ أن "مستوى المنتخب الوطني في مرحلة التصفيات الاسيوية الحاسمة غير مطمئن واتمنى ان يتم ايجاد الحلول وتهيئة المنتخب بشكل يتناسب مع قوة واهمية المنافسات المقبلة".