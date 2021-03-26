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باسم قاسم مدربا للنفط خلفا ليحيى علوان

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-26T12:35:40+0000
باسم قاسم مدربا للنفط خلفا ليحيى علوان

شفق نيوز/ سمّت الهيئة الادارية لنادي النفط الكابتن باسم قاسم مدربا لفريق كرة القدم خلفا للمدرب يحيى علوان.

وذكر بيان لنادي النفط ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن علوان انهى مهام عمله بالتراضي مع إدارة الفريق على خلفية النتائج السلبية في دوري الكرة والخروج من بطولة الكأس بركلات الترجيح أمام فريق الحدود.

واضاف البيان؛ أن امين سر النادي الكابتن مشتاق كاظم، اثنى على الجهود التي قدمها المدرب الكبير يحيى علوان.

وتابع البيان؛ أن ادارة النادي فتحت قنوات الاتصال مع الكابتن باسم قاسم لاستلام مهمة قيادة الفريق والذي وافق على تولي المهمة.

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