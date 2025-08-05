باسم قاسم مدرباً لكرة أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلنت إدارة نادي أربيل الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقدها رسمياً مع المدرب باسم قاسم لقيادة فريقها الكروي لموسم 2025-2026 في دوري نجوم العراق.

‏واتفقت إدارة نادي أربيل مع المدرب باسم قاسم على بنود العقد الذي بموجبه سيقود قاسم كرة "القلعة الضفراء" في الموسم الكروي المقبل.

‏وجاء التعاقد مع المدرب باسم قاسم بعد اختياره من بين عدد من المدربين كانت قد ناقشت الإدارة سيرهم الذاتية.

يشار إلى أن سمير بابو، هو آخر من قاد فريق أربيل في الموسم الكروي الماضي 2024-2025 من دوري نجوم العراق، حيث احتل الفريق المركز 12 برصيد 50 نقطة.