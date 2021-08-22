باسم قاسم: المنتخب العراقي بحاجة لتعزيز صفوفه بلاعبين محترفين مجربين

شفق نيوز/ أكد المدرب السابق للمنتخب العراقي، باسم قاسم، يوم الأحد، أن المنتخب بأمس الحاجة لإشراك ثلاثة محترفين على الأقل لتعزيز صفوفه، معتبراً أن التحاق بعض اللاعبين في وقت متأخر بالمنتخب لن يؤثر على مستوى اللاعبين.

وقال قاسم لوكالة شفق نيوز، إن "التحاق بعض اللاعبين بوقت متأخر بالمنتخب العراقي لا يعني بالضرورة عدم الاستفادة منهم بسبب عدم الانسجام بين اللاعبين وغيرها من الأمور الفنية والعلمية".

واضاف ان "تحقيق حلم التأهل وصعوبة ظروف المنتخب العراقي وواقع حال وضع منتخبنا الآن يحتم علينا البحث في كيفية مواجهة كل هذه التعقيدات بحكمة ودراية فنية سواء من قبل المدرب او الكادر المساعد المحلي، ولابد من الاستفادة من قدرات اللاعبين".

واشار الى ان "اللاعبين المغتربين الذين يحتاجهم المنتخب، هم اللاعبون المجربون سابقا، اما اللاعبون الجدد الذين لم يسبق لهم المشاركة مع المنتخب الوطني فيمكن الاستفادة من إمكانياتهم بعد المباراتين مع كوريا الجنوبية وإيران".

وشدد قاسم "نحن بأمس الحاجة لإشراك لاعبين اثنين او ثلاثة من هؤلاء المغتربين لان تواجدهم سيشكل اضافة فنية للمنتخب الوطني".

ولفت الى ضرورة ان "تكون القناعة الفنية حاضرة لدى المدرب بخصوص هؤلاء اللاعبين وعليه أن يتعامل مع صعودنا الى نهائيات كأس العالم من خلال النظر إلى جميع مباريات التصفيات بعين واحدة ولا نعول فقط على طموحنا للفوز بأول مباراتين".

وتابع قاسم "لابد من التأسيس لأمر مهم وهو أن الصعود يبدأ من اول مباراتين، لكن أيضاً الصعود الى النهائيات يجب ان يكون بنفس الطموح في جميع المباريات".

وختم بالقول إن "مهمة انتقالنا الى نهائيات كأس العالم حلم الجميع ولذلك يحتاج المدرب ادفوكات وهو خبير بمجال التدريب الى الكثير من الحكمة والشجاعة باتخاذ القرارات التي يجب أن تكون مدروسة بشكل فني بحت".

يذكر ان مواعيد وصول اللاعبين العراقيين المحترفين سيكون على النحو الآتي؛ ايمن حسين سيكون في بغداد يوم 26 من آب الجاري، وجيستن ميرام سيكون في كوريا الجنوبية يوم 29 من الشهر الجاري، وامير العماري وفرانس بطرس سيكونان في كوريا الجنوبية يوم 30 من الشهر نفسه.

وقرر مدرب المنتخب العراقي ادفوكات استبعاد لاعبين اثنين من تشكيل المنتخب، وهما، اسامة رشيد المقرر ان يكون في بغداد يوم 26 آب الجاري، وجيلوان حمد مقرر ان يكون في كوريا الجنوبية يوم 30 من الشهر الجاري.