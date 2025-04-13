باسم عباس يدعو لتغيير جذري بالمنتخب: اللاعبون لا يمتلكون "الغيرة"

شفق نيوز/ عزا نجم كأس آسيا العام 2007 اللاعب الدولي باسم عباس، اليوم الاحد، سبب تراجع مستوى وأداء خط دفاع المنتخب الوطني في الآونة الأخيرة، لتغير العقلية الرياضية لدى اللاعب العراقي وافتقاده للعب بـ"الغيرة الرياضية" والاندفاع العالي، حاثاً على إجراء تغييرات جذرية في المنتخب.

وقال عباس لوكالة شفق نيوز، ان "فكر اللاعب العراقي اصبح مادياً بحت"، موضحا أنه "يفكر بالمال أكثر من اي شيءٍ اخر مما جعل مستواه متذبذباً من مباراة لاخرى" .

واضاف ان "المستويات الفنية لدى لاعبينا باتت تتغير من موسم لآخر بشكل تنازلي فلا نجد غيرة اللاعب على فريقه، مما انعكس ذلك سلباً على منتخبنا ليصل الى هذا الحال المزري".

واقترح اللاعب السابق، "الابتعاد عن الحلول الترقيعية لانه لايوجد حل ينقذ منتخبنا بهذا الجيل المتذبذب المستوى الا الحل الجذري"، مؤكدا أن "الحل يكمن في البدء بالتأسيس الصحيح وبناء جيل من الفئات العمرية الواعدة، ويكون اختيار المواهب منها بشكل دقيق وبمواصفات عالية ليتم بناؤها وتجهيزها لتكون تلك المواهب بعد مدة جاهزة لتمثيل الوطن على أفضل حال".

واكد ان "انتقادي لا يشمل مركز الدفاع فقط بل يشمل ايضاً مركزي الهجوم والوسط ايضاً، فهما في تراجع كبير ويعانيان التراجع مثل خط الدفاع ولابد من التغيير الجذري للمنتخب بكل خطوطه".