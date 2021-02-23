باسم عباس يدعو رئيس الوزراء لحمايته من الموت

شفق نيوز/ حمّل باسم عباس اللاعب الدولي السابق وعضو الهيئة العامة لنادي الطلبة، رئيس مجلس الوزراء مسؤولية حمايته من ''الاغتيال".

واكد عباس لوكالة شفق نيوز، ان منزله تعرض لاستهداف رمياً بالرصاص من قبل مجهولين، متوقعاً أن هذا التهديد جاء بعد تصريحاته لتقديم ملفات فساد ضد الادارة السابقة التي يمتلكها عن ادارة نادي الطلبة.

واكد أنه تلقى رسالة تهديد قبل يوم من الاعتداء واطلاق وابل من الرصاص على منزله، مشيرا الى ان الهدف من الاعتداء هو للتراجع عن تقديم الملفات للجهات ذات العلاقة.

وقاد باسم عباس يوم أمس مظاهرات امام وزارة الشباب والرياضة يصطحبه جمهور نادي الطلبة، للمطالبة بتغيير الإدارة الحالية.