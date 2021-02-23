سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

باسم عباس يدعو رئيس الوزراء لحمايته من الموت

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-23T08:42:34+0000
باسم عباس يدعو رئيس الوزراء لحمايته من الموت

شفق نيوز/ حمّل باسم عباس اللاعب الدولي السابق وعضو الهيئة العامة لنادي الطلبة، رئيس مجلس الوزراء مسؤولية حمايته من ''الاغتيال".

واكد عباس لوكالة شفق نيوز، ان منزله تعرض لاستهداف رمياً بالرصاص من قبل مجهولين، متوقعاً أن هذا التهديد جاء بعد تصريحاته لتقديم ملفات فساد ضد الادارة السابقة التي يمتلكها عن ادارة نادي الطلبة.

واكد أنه تلقى رسالة تهديد قبل يوم من الاعتداء واطلاق وابل من الرصاص على منزله، مشيرا الى ان الهدف من الاعتداء هو للتراجع عن تقديم الملفات للجهات ذات العلاقة.

وقاد باسم عباس يوم أمس مظاهرات امام وزارة الشباب والرياضة يصطحبه جمهور نادي الطلبة، للمطالبة بتغيير الإدارة الحالية.

related

تصعيد جديد في أزمة نادي الطلبة ومقتدى الصدر قد يدخل على الخط

Date: 2021-02-19 08:36:43
تصعيد جديد في أزمة نادي الطلبة ومقتدى الصدر قد يدخل على الخط

الطلبة ينسحب رسميا من بطولة كأس الكرة العراقية

Date: 2020-11-17 12:49:30
الطلبة ينسحب رسميا من بطولة كأس الكرة العراقية

الطلبة تعلن انتهاء محنة محترف يمني كان يأكل "الفلافل" يومياً

Date: 2021-02-20 19:01:21
الطلبة تعلن انتهاء محنة محترف يمني كان يأكل "الفلافل" يومياً

الطلبة يختار ملعب "أحمد راضي" بديلاً عن الشعب

Date: 2020-11-21 08:39:30
الطلبة يختار ملعب "أحمد راضي" بديلاً عن الشعب

مدرب الطلبة يدعو "الجهات المتناحرة" إلى ترك الخلافات

Date: 2021-02-22 06:32:51
مدرب الطلبة يدعو "الجهات المتناحرة" إلى ترك الخلافات

صور.. تعادل مثير للزوراء والحدود يفك عقدته

Date: 2020-12-02 15:25:02
صور.. تعادل مثير للزوراء والحدود يفك عقدته

الطلبة ينتقد مفاوضات الاندية مع لاعبيه ويعدها "غير شرعية"

Date: 2019-07-24 16:34:50
الطلبة ينتقد مفاوضات الاندية مع لاعبيه ويعدها "غير شرعية"

نادي الطلبة يعلن الحداد ثلاثة أيام على رحيل مدرب الكرخ

Date: 2020-12-02 18:18:24
نادي الطلبة يعلن الحداد ثلاثة أيام على رحيل مدرب الكرخ