باسم عباس: تسلمنا الطلبة ركاما وسنبدأ من الصفر للإدارة المقبلة

شفق نيوز / أكد باسم عباس نائب رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الطلبة، تسلم الهيئة المؤقتة للنادي رسميا من الإدارة السابقة وأغلب الملفات الإدارية والمالية وعقود اللاعبين الخاصة بالنادي.

وقال عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة الحالية ستسعى بعد تسلمها المهام رسمياً إلى إيجاد حلول سريعة لتأمين الدفعات المالية الخاصة باللاعبين والنثرية الخاصة بنفقات النادي".

وأوضح أن "الإدارة المؤقتة ستحسم هذا الموضوع مع وزارة التعليم خلال الأسبوع الحالي"، لافتاً إلى أن "اجتماعا مرتقبا ستعقده الهيئة العامة مع الوزارة لإنهاء الملفات المتعلقة كافة منها المالية".

وأشار عباس، إلى أن "الهيئة الحالية تسملت تركة ثقيلة وبدأت من الصفر"، مبينا أن "النادي الآن عبارة عن ركام ويحتاج إلى عمل حقيقي ليعود من جديد".

وتابع إننا كهيئة مؤقتة ورغم الفترة القصيرة التي حددت لنا "سنسعى لبناء هذا النادي العريق وسنعمل لنكون مؤسسين حقيقيين للإدارة التي ستتسلم مهمة النادي من بعدنا".

ولفت عباس، إلى أن "فريق كرة القدم يعاني كثيرا بسبب التخبطات التي واجهها النادي خلال سنوات طويلة، وسيكون من أولويات عملنا إعادته لوضعه الطبيعي ولاسيما انه صاحب قاعدة جماهيرية واسعة ويترقب الجمهور لفعل شيء لإنقاذ الفريق من وضعه الصعب".

ويحتل فريق نادي الطلبة المركز 18 برصيد 21 نقطة، في ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 24.