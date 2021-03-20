سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

باسم عباس: تسلمنا الطلبة ركاما وسنبدأ من الصفر للإدارة المقبلة

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-20T06:53:30+0000
باسم عباس: تسلمنا الطلبة ركاما وسنبدأ من الصفر للإدارة المقبلة

شفق نيوز / أكد باسم عباس نائب رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الطلبة، تسلم الهيئة المؤقتة للنادي رسميا من الإدارة السابقة وأغلب الملفات الإدارية والمالية وعقود اللاعبين الخاصة بالنادي.

وقال عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة الحالية ستسعى بعد تسلمها المهام رسمياً إلى إيجاد حلول سريعة لتأمين الدفعات المالية الخاصة باللاعبين والنثرية الخاصة بنفقات النادي".

وأوضح أن "الإدارة المؤقتة ستحسم هذا الموضوع مع وزارة التعليم خلال الأسبوع الحالي"، لافتاً إلى أن "اجتماعا مرتقبا ستعقده الهيئة العامة مع الوزارة لإنهاء الملفات المتعلقة كافة منها المالية".

وأشار عباس، إلى أن "الهيئة الحالية تسملت تركة ثقيلة وبدأت من الصفر"، مبينا أن "النادي الآن عبارة عن ركام ويحتاج إلى عمل حقيقي ليعود من جديد".

وتابع إننا كهيئة مؤقتة ورغم الفترة القصيرة التي حددت لنا "سنسعى لبناء هذا النادي العريق وسنعمل لنكون مؤسسين حقيقيين للإدارة التي ستتسلم مهمة النادي من بعدنا".

ولفت عباس، إلى أن "فريق كرة القدم يعاني كثيرا بسبب التخبطات التي واجهها النادي خلال سنوات طويلة، وسيكون من أولويات عملنا إعادته لوضعه الطبيعي ولاسيما انه صاحب قاعدة جماهيرية واسعة ويترقب الجمهور لفعل شيء لإنقاذ الفريق من وضعه الصعب".

ويحتل فريق نادي الطلبة المركز 18 برصيد 21 نقطة، في ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 24.

related

تصعيد جديد في أزمة نادي الطلبة ومقتدى الصدر قد يدخل على الخط

Date: 2021-02-19 08:36:43
تصعيد جديد في أزمة نادي الطلبة ومقتدى الصدر قد يدخل على الخط

باسم عباس يدعو رئيس الوزراء لحمايته من الموت

Date: 2021-02-23 08:42:34
باسم عباس يدعو رئيس الوزراء لحمايته من الموت

نادي الطلبة يعلن الحداد ثلاثة أيام على رحيل مدرب الكرخ

Date: 2020-12-02 18:18:24
نادي الطلبة يعلن الحداد ثلاثة أيام على رحيل مدرب الكرخ

الصناعات يفوز على الطلبة ويتخلص من قاع الدوري

Date: 2021-02-28 14:53:54
الصناعات يفوز على الطلبة ويتخلص من قاع الدوري

الطلبة ينتقد مفاوضات الاندية مع لاعبيه ويعدها "غير شرعية"

Date: 2019-07-24 16:34:50
الطلبة ينتقد مفاوضات الاندية مع لاعبيه ويعدها "غير شرعية"

التطبيعية ترفض طلباً لنادي النفط بخصوص مباراته مع الشرطة

Date: 2021-01-02 19:14:02
التطبيعية ترفض طلباً لنادي النفط بخصوص مباراته مع الشرطة

مدرب الطلبة يقر بإضاعة الفرص: كنا الأفضل ولاصحة لإبعادي

Date: 2021-02-28 18:35:35
مدرب الطلبة يقر بإضاعة الفرص: كنا الأفضل ولاصحة لإبعادي

نور صبري اول صفقات الانيق للموسم الجديد

Date: 2019-07-26 22:16:50
نور صبري اول صفقات الانيق للموسم الجديد