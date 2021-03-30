باسم جمال: قطر تنازلت عن كأس الخليج لانشغالها بالمونديال ودول اخرى ستدخل لازاحة العراق

شفق نيوز/ رأى الخبير الكروي باسم جمال، أن المبادرة القطرية بالانسحاب من تنظيم خليجي 25 لصالح العراق ايجابية، لكنه قال إن دولاً خليجية اخرى ستدخل لاحقاً على الخط للحصول على حق استضافة البطولة.

وقال جمال لوكالة شفق نيوز، إن قطر حاليا مشغولة ببطولة أهم وهي بطولة العرب، كما هي مندمجة في تصفيات أوروبا لكأس العالم التي ستستضيفها عام 2022، موضحا انها لا تحتاج في الوقت الحالي استضافة دول متواضعة كرويا مثل دول الخليج بغية اكمال استعداداتها للمونديال.

وبين ان بطولة الخليج أصبحت فائضة عن حاجتها وتصرفت بشكل مثالي ووهبت ما لا تملك للعراق.

وقال "لاحقا سنرى حتما ان دولا اخرى ستدخل على الخط وسيكون العراق كالعادة خارج نطاق الخدمة والاستضافة، فمسلسل تجاهل استضافة العراق للبطولة ما يزال قائما".