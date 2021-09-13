باسل كوركيس: لم أبلغ بقرار استبعادي من المنتخب وادفوكات لم يستدع أي لاعب لحد الآن

شفق نيوز/ اكد المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس يوم الاثنين، أن المدرب ادفوكات لم يبعد ولم يستدع احد لحد هذه اللحظة، مشيرا إلى أن كل ما يثار هنا وهناك لاصحة له.

وقال كوركيس لوكالة شفق نيوز؛ لم نبلغ بأي إبعاد أو استدعاء وكل ما يثار هو كلام يخص ناشره، نافيا أن يكون ادفوكات ان ابعد اي لاعب لحد الان كما انه لم يستدع أي لاعب.

واشار انه لا يعلم مايفكر به ادفوكات لكن من حقه أن يستدعي لاعبين قبل المباراة بسبعة أيام.

ولفت إلى أن أي خلاف لا يوجد بيني وبين ادفوكات وان علاقتي جيدة به وأنه شخص مهني ويحب عمله ويبدع به.

واكد كوركيس أنه وزميله المدرب المساعد رحيم حميد لم يُستبعدا من المنتخب ولا يوجد قرار بذلك وان الاخبار التي تتداول حول الموضوع غريب، مشيرا إلى أنه في حال تم ابعاده فسوف يغادر لأنه يحترم أي قرار.

وابدى استغرابه لما يقرأه في بعض وسائل الإعلام والمواقع من اخبار غير صحيحة تخص ابعاد واستدعاء لاعبين وكلها غير صحيحة، لأنه لم يتلقَ أي شيء بهذا الشأن من المدرب وفي حال اعلن ذلك سيتم التبليغ بشكل رسمي.