باسل كوركيس: لا معسكر تدريبي للمنتخب العراقي قبل لقاء نظيره اللبناني

شفق نيوز/ اكد المدير الاداري للمنتخب العراقي، باسل كوركيس، يوم الاحد، عدم وجود معسكر تدريبي قصير استعداداً للمباراة مع المنتخب اللبناني في السابع من الشهر المقبل، مبينا ان تجمع اللاعبين المحليين والمحترفين سيتم خلال يوم واحد في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال كوركيس لوكالة شفق نيوز، ان "المغادرة من بغداد الى قطر للاعبي منتخبنا ستكون في الثالث من الشهر المقبل وسيلتحق بوفد المنتخب الوطني اللاعبون العراقيون المحترفون في اندية خارجية بنفس اليوم او اليوم التالي".

وبين ان "التجمع في العاصمة القطرية الدوحة سيكون قبل لقاء لبنان في الرابع من شهر تشرين الاول المقبل وسيكون مدرب المنتخب ادفوكات متواجداً مع الوفد العراقي منذ اليوم الاول للإشراف على عدد من الوحدات التدريبية قبل خوض اللقاء في الموعد المحدد".

واشار الى ان "كل الجهود متضافرة ومساندة في دعم المنتخب الوطني بمهمته المقبلة واللقاء المرتقب أمام لبنان من اجل كسب النقاط والعودة الى التنافس لخطف إحدى بطاقات التأهيل لكأس العالم".

يذكر ان مدرب المنتخب العراقي سيكشف عن قائمة بأسماء لاعبي المنتخب والتي حددت بخمسة وعشرين لاعباً، قبل المغادرة الى الدوحة.