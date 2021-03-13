سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

باسل كوركيس: البحرين افضل خيارات المنتخب العراقي لاحتضان التصفيات المزدوجة

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-13T10:37:22+0000
باسل كوركيس: البحرين افضل خيارات المنتخب العراقي لاحتضان التصفيات المزدوجة

شفق نيوز/ أكد المدير الاداري للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، باسل كوركيس، يوم السبت، ان دولة البحرين هي افضل الخيارات لاحتضان التصفيات الاسيوية المزدوجة، بعد المدينة الرياضية في محافظة البصرة.

وقال كوركيس لوكالة شفق نيوز "على الرغم من اننا كنا نأمل ان يستضيف ملعب جذع النخلة في البصرة التصفيات الاسيوية، الا ان البحرين الاختيار الامثل لاحتضان التصفيات".

واوضح ان "اجواء دولة البحرين مقاربة من اجوائنا وهو افضل مكان، مع اعتراضنا لعدم قبول مقترح الهيئة التطبيعية لاستضافة التصفيات في العراق".

وبين كوركيس ان "المجموعة الثالثة تضم منتخبنا الوطني الى جانب البلد المضيف وايران وهونغ كونغ وكمبوديا".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد اعلن امس الجمعة، ان البحرين ستكون الدولة المضيفة لمجموعات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي تقام بنظام التجمع خلال الفترة من 31 أيار ولغاية 15 حزيران 2021.

related

"رد صادم".. مهند جعاز يرفض تمثيل المنتخب العراقي

Date: 2020-12-14 15:45:41
"رد صادم".. مهند جعاز يرفض تمثيل المنتخب العراقي

وثيقة.. الكشف عن نتائج التحقيق بقضية عبد الامير و"رشوة" المنتخب

Date: 2019-12-16 16:35:09
وثيقة.. الكشف عن نتائج التحقيق بقضية عبد الامير و"رشوة" المنتخب

اتحاد اليد يسمي مدربي منتخب الشباب لبطولة آسيا في البحرين

Date: 2021-01-26 08:55:27
اتحاد اليد يسمي مدربي منتخب الشباب لبطولة آسيا في البحرين

3 مهاجمين ضمن خيارات كاتنيتش بعد تعذر التحاق ايمن حسين بالمنتخب العراقي

Date: 2021-01-11 12:51:06
3 مهاجمين ضمن خيارات كاتنيتش بعد تعذر التحاق ايمن حسين بالمنتخب العراقي

المنتخب العراقي يفتقد خدمات 5 من لاعبيه بسبب كورونا والتطبيعية تضع بدلاء

Date: 2020-11-12 10:54:59
المنتخب العراقي يفتقد خدمات 5 من لاعبيه بسبب كورونا والتطبيعية تضع بدلاء

إعلان قرعة خليجي 24 بمشاركة 5 منتخبات فقط

Date: 2019-10-23 12:36:32
إعلان قرعة خليجي 24 بمشاركة 5 منتخبات فقط

هونغ كونغ ترفض استقبال المنتخب العراقي وتخيره بين قطر وسنغافورا

Date: 2020-12-16 09:11:03
هونغ كونغ ترفض استقبال المنتخب العراقي وتخيره بين قطر وسنغافورا

أسود الرافدين يحتفظون بمركزهم في تصنيف الفيفا الشهري

Date: 2019-12-19 12:18:07
أسود الرافدين يحتفظون بمركزهم في تصنيف الفيفا الشهري