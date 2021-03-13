باسل كوركيس: البحرين افضل خيارات المنتخب العراقي لاحتضان التصفيات المزدوجة

شفق نيوز/ أكد المدير الاداري للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، باسل كوركيس، يوم السبت، ان دولة البحرين هي افضل الخيارات لاحتضان التصفيات الاسيوية المزدوجة، بعد المدينة الرياضية في محافظة البصرة.

وقال كوركيس لوكالة شفق نيوز "على الرغم من اننا كنا نأمل ان يستضيف ملعب جذع النخلة في البصرة التصفيات الاسيوية، الا ان البحرين الاختيار الامثل لاحتضان التصفيات".

واوضح ان "اجواء دولة البحرين مقاربة من اجوائنا وهو افضل مكان، مع اعتراضنا لعدم قبول مقترح الهيئة التطبيعية لاستضافة التصفيات في العراق".

وبين كوركيس ان "المجموعة الثالثة تضم منتخبنا الوطني الى جانب البلد المضيف وايران وهونغ كونغ وكمبوديا".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد اعلن امس الجمعة، ان البحرين ستكون الدولة المضيفة لمجموعات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي تقام بنظام التجمع خلال الفترة من 31 أيار ولغاية 15 حزيران 2021.