باستثناء لاعب تعرض لوعكة صحية.. العراق يكثف تدريباته استعداداً لفلسطين

شفق نيوز/ كثّفَ المنتخب العراقي تدريباته، مساء السبت، وذلك بخوضه وحدةً تدريبيةً مسائيةً في مدينةِ البصرة تحضيرًا لمواجهةِ نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء المُقبل في العاصمةِ الأردنية عمان ضمن الجولةِ الثامنة من التصفياتِ الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وحضر التدريبات رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، والنائب الثاني لرئيسِ الاتحاد، يونس محمود، وعضو المكتب التنفيذيّ، أحمد الموسوي، وشارك فيها جميع اللاعبين باستثناء ماركو فرج، الذي تعرضَ لوعكةٍ صحيةٍ، فضّل على أثرها الجهازُ الطبيُّ منحَ اللاعب الراحةَ على أمل معاودته التدريبات غداً.

ومن المؤملِ أن يخوضَ منتخبنا وحدةً تدريبيةً صباحيةً غداً الأحد قبل أن يتوجهَ إلى العاصمةِ الأردنية للتحضيرِ لمُواجهةِ فلسطين يوم الثلاثاء 25 من الشهر الحالي في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيتِ عمّان في مواجهةٍ يحتضنها ستاد عمّان الدوليّ.

يُذكر أن تعادل منتخبنا مع الكويت، الخميس الماضي، أفقد العراق وصافة مجموعته لصالح الأردن بفارق الأهداف، وتترقب الجماهير مواجهة المنتخب الفلسطيني، لاستعادة التوازن وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز آماله في مشوار التأهل إلى كأس العالم.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة مباشرةً إلى كأس العالم، فيما يتم تحديد مقعدين مباشرين إضافيين عبر الدور الرابع من الملحق القاري، مع فرصة لمقعد خامس من خلال دور إضافي للوصول إلى مونديال 2026.